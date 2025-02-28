23-летний украинец обезвредил военкома слезоточивым газом и избил полицейского

В городе Шостка Сумской области Украины 23-летний парень напал на сотрудника ТЦК при проверке документов. Он применил против него слезоточивый газ, а затем ударил. Когда правоохранители попробовали задержать парня, он начал отбиваться и нанёс одному из них сильный удар. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

«23-летний местный житель при проверке вёл себя дерзко, отказался выполнять законные требования правоохранителей и начал сопротивляться. Правонарушитель применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его. В ходе задержания агрессивного правонарушителя телесные повреждения получил и один из полицейских», – проинформировали правоохранители.

Следователи завели на него уголовное производство по двум статьям: «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» и «Угроза или насилие в отношении должностного лица». Парень в итоге всё же задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.