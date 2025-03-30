Тела более 71 тысячи солдат «армии вторжения Зеленского» усеяли поля под Курском

Подразделения ВСУ потеряли в Курской области с начала боевых действий более 71 тысяч военнослужащих. За сутки потери ВСУ составили более 160 солдат, сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

Потери ВСУ в Курской области на 30 марта. Фото © Минобороны РФ

«Всего противник потерял более 71 050 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 БТР, 2 235 боевых бронированных машин, 2 575 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США», — сказано в сводке.

В Минобороны отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в российском приграничье продолжается.