Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 10:59

Тела более 71 тысячи солдат «армии вторжения Зеленского» усеяли поля под Курском

ВСУ потеряли более 71 тысячи военнослужащих в Курской области за время вторжения

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Подразделения ВСУ потеряли в Курской области с начала боевых действий более 71 тысяч военнослужащих. За сутки потери ВСУ составили более 160 солдат, сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

Потери ВСУ в Курской области на 30 марта. Фото © Минобороны РФ

Потери ВСУ в Курской области на 30 марта. Фото © Минобороны РФ

«Всего противник потерял более 71 050 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 БТР, 2 235 боевых бронированных машин, 2 575 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США», — сказано в сводке.

В Минобороны отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в российском приграничье продолжается.

Элитный полк «Рейнджеры» сбежал из-под Курска на Украину, бросив стрелков ВСУ в бою
Элитный полк «Рейнджеры» сбежал из-под Курска на Украину, бросив стрелков ВСУ в бою

Ранее житель города Суджа рассказал, что иностранные наёмники украинских ВС глумились над местным населением и насиловали женщин. По его словам, грузинские наймиты в сёлах Лебедевка и Плёхово иногда устраивали расстрелы забавы ради.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar