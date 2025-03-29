Насиловали и глумились: Житель Суджи поведал о зверствах наёмников из Грузии и Польши под Курском
Житель Суджи: Наёмники из Грузии и Польши насиловали женщин в Лебедевке
Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Николай рассказал о зверствах, совершённых иностранными наёмниками, которые сражались на стороне украинских вооружённых сил. Он утверждает, что польские и грузинские солдаты, находившиеся в сёлах Лебедевка и Плехово, насиловали местных женщин.
«В Лебедевке, Плёхово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали», — сказал россиянин в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что бойцы ВСУ убили ехавшего на велосипеде жителя села Заолешенки под Суджей. Также жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала следователям о пытках и убийстве российского солдата, совершенных бойцами Вооружённых сил Украины 21 августа 2024 года.
Пресс-служба Зеленского