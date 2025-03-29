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Регион
29 марта, 17:51
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Насиловали и глумились: Житель Суджи поведал о зверствах наёмников из Грузии и Польши под Курском

Житель Суджи: Наёмники из Грузии и Польши насиловали женщин в Лебедевке

Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Николай рассказал о зверствах, совершённых иностранными наёмниками, которые сражались на стороне украинских вооружённых сил. Он утверждает, что польские и грузинские солдаты, находившиеся в сёлах Лебедевка и Плехово, насиловали местных женщин.

«В Лебедевке, Плёхово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали», — сказал россиянин в беседе с РИА «Новости».

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Сатанисты у власти: В Госдуме рассказали, как связано разграбление Лавры со зверствами ВСУ на Курской земле

Ранее Life.ru писал, что бойцы ВСУ убили ехавшего на велосипеде жителя села Заолешенки под Суджей. Также жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала следователям о пытках и убийстве российского солдата, совершенных бойцами Вооружённых сил Украины 21 августа 2024 года.

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Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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