В США раскрыли дату выборов президента Украины и «победную» стратегию Зеленского
Economist: Зеленский хочет провести выборы в июле и застать конкурентов врасплох
Похоже, Владимир Зеленский считает, что он ещё многое способен дать этой стране, поэтому он собрался баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщает The Economist.
Авторы указали, что на прошлой неделе Зеленский поручил своим приспешникам начать подготовку к избирательной кампании после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Первое подтверждение участия политика в выборах может появиться 5 мая — это крайний срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается, по документам, 9 мая. Если оно будет отменено, выборов не избежать. По информации источников, провести их планируется в начале июля.
Таким образом, Зеленский хочет застать своих потенциальных соперников врасплох, ведь у них не останется времени на то, чтобы провести внятную предвыборную кампанию. Он полагает, что это позволит избавиться от серьёзных оппонентов.
Интересно, с чем вообще Владимир Зеленский планирует идти на выборы и что он пообещает своему народу на этот раз, ведь он был президентом, при котором страна вступила в самый кровопролитный для неё конфликт, потеряла огромное количество населения и набрала долгов на полтора века вперёд. А вот в Европе считают, что выборы на Украине вообще проводить ни к чему, ведь украинский народ их не требует. Тем не менее этот момент всё-таки настанет, и сейчас там есть всего два кандидата, которые могли бы устроить Вашингтон в качестве украинского президента.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans