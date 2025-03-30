В США раскрыли дату выборов президента Украины и «победную» стратегию Зеленского

Похоже, Владимир Зеленский считает, что он ещё многое способен дать этой стране, поэтому он собрался баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщает The Economist.

Авторы указали, что на прошлой неделе Зеленский поручил своим приспешникам начать подготовку к избирательной кампании после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Первое подтверждение участия политика в выборах может появиться 5 мая — это крайний срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается, по документам, 9 мая. Если оно будет отменено, выборов не избежать. По информации источников, провести их планируется в начале июля.