Президентские выборы на Украине не являются необходимыми, если этого не требует украинский народ. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо.

Она отметила, что Зеленский был избран демократическим путём, и добавила, что в случае отсутствия требований со стороны народа никто другой не имеет права настаивать на проведении голосования. Таким образом, она прокомментировала российскую позицию о нелегитимности лидера киевского режима.