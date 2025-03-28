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28 марта, 13:12

В Европе придумали нелепую отмазку, чтобы не проводить выборы на Украине

Еврокомиссия: Выборы на Украине не нужны, пока их не потребует народ

Президентские выборы на Украине не являются необходимыми, если этого не требует украинский народ. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо.

Она отметила, что Зеленский был избран демократическим путём, и добавила, что в случае отсутствия требований со стороны народа никто другой не имеет права настаивать на проведении голосования. Таким образом, она прокомментировала российскую позицию о нелегитимности лидера киевского режима.

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Ранее президент России Владимир Путин высказал идею о введении временного управления на Украине под контролем Организации Объединённых Наций. Он предложил обсудить этот вариант с Соединёнными Штатами, европейскими странами и партнёрами РФ. По мнению Путина, такой подход может создать условия для проведения демократических выборов в Киеве.

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Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Александра Мышляева
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