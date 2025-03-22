Проведение президентских выборов на Украине до окончательного урегулирования конфликта может свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский получил определённые гарантии за свой уход с должности. Такое мнение высказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, главный вопрос состоит в том, когда пройдут эти выборы, если после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией, то украинская сторона изначально была не против. Если выборы состоятся до подписания договора, для Зеленского «всё становится более грустно» в смысле вариантов остаться у власти, отметил Рогов.

«Вопрос в том, в какие сроки пройдут эти выборы, если после подписания мира, то они изначально были не против. Если до его подписания, то для Зеленского всё становится более грустно в смысле вариантов остаться у власти. Велика вероятность, что Зеленский получит какие-то гарантии и «золотой парашют» за то, что уступит власть», — заявил он в беседе с ТАСС.

Рогов считает, что Киев согласился на выборы, потому что оказался в тупике. Недавние заявления спецпредставителя Штатов Стивена Уиткоффа можно трактовать так, что Вашингтон поставил перед Украиной необходимость признать за Россией четыре новых субъекта и Крым. Сейчас Штаты «продавливают» в этом вопросе режим Зеленского, осталось только увидеть, как это будет реализовано на практике, пока Москва владеет инициативой на поле боя.