На Украине будут выборы — Киев дал «добро»
Украинские власти дали согласие на проведение президентских выборов
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что украинские власти приняли решение о проведении президентских выборов. Такое заявление он сделал в интервью Такеру Карлсону.
Во время беседы журналист напомнил, что легитимность действующей киевской верхушки находится под вопросом, а это осложняет мирный процесс. В связи с этим он поинтересовался, планирует ли Украина организовать выборы.
«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. На Украине будут выборы», — ответил спецпосланник.
Напомним, что Зеленскому неоднократно предрекали поражение в случае проведения президентских выборов. Такие заявления звучали и с Украины, и из России, и из Соединённых Штатов.
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