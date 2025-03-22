На Украине будут выборы — Киев дал «добро»

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что украинские власти приняли решение о проведении президентских выборов. Такое заявление он сделал в интервью Такеру Карлсону.

Во время беседы журналист напомнил, что легитимность действующей киевской верхушки находится под вопросом, а это осложняет мирный процесс. В связи с этим он поинтересовался, планирует ли Украина организовать выборы.

«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. На Украине будут выборы», — ответил спецпосланник.