Фаворит вне игры: Арестович* поделился сенсацией о выборах президента Украины

На Украине назвали предполагаемую дату предстоящих выборов, а также стало известно, кто может выдвинуть свои кандидатуры на пост президента Незалежной. Информацией поделился экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в эфире журналиста Александра Шелеста**.

По словам политика, косвенно дата выборов связана с указом президента России Владимира Путина о необходимости гражданам Украины легализоваться или покинуть территорию страны.

«Путин возвращает на Украину электорат, вероятно, по договорённости с США», — предположил Арестович*.

Экс-советник офиса президента заявил, что выборы состоятся в октябре 2025 года. При этом среди кандидатов точно не будет Владимира Зеленского, Валерия Залужного и Петра Порошенко*.