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22 марта, 12:07

Фаворит вне игры: Арестович* поделился сенсацией о выборах президента Украины

Арестович*: Зеленский, Залужный и Порошенко* не пойдут на выборы президента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin, © ТАСС / АР / Alberto Pezzali, ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin, © ТАСС / АР / Alberto Pezzali, ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE

На Украине назвали предполагаемую дату предстоящих выборов, а также стало известно, кто может выдвинуть свои кандидатуры на пост президента Незалежной. Информацией поделился экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в эфире журналиста Александра Шелеста**.

По словам политика, косвенно дата выборов связана с указом президента России Владимира Путина о необходимости гражданам Украины легализоваться или покинуть территорию страны.

«Путин возвращает на Украину электорат, вероятно, по договорённости с США», — предположил Арестович*.

Экс-советник офиса президента заявил, что выборы состоятся в октябре 2025 года. При этом среди кандидатов точно не будет Владимира Зеленского, Валерия Залужного и Петра Порошенко*.

Маск уверен, что Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом
Маск уверен, что Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине точно проведут выборы президента. Такое решение приняли и поддержали киевские власти. Более подробной информации на этот счёт пока что нет. К слову, по последним опросам, Залужный на выборах мог бы получить 42% голосов, тогда как рейтинг Зеленского составил лишь 22%. На Западе уверены, что он не оставит главе киевского режима шансов в случае проведения выборов на Украине. Того же мнения придерживается президент РФ Владимир Путин.

*Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признан Минюстом России иноагентом.

Наталья Афонина
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