Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать до 10 сентября
Путин: Граждане Украины должны узаконить пребывание или до осени покинуть РФ
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Находящиеся на территории России без законных оснований граждане Украины должны в срок до 10 сентября 2025 года привести своё пребывание в соответствие с законодательством или покинуть страну. Информация содержится в новом указе президента РФ Владимира Путина, который был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — сказано в документе.
Этот шаг призван упорядочить ситуацию с миграцией и обеспечить соблюдение правовых норм на территории Российской Федерации.
Также президент России Владимир Путин утвердил указ, который даст фонду «Защитники Отечества» возможность предоставлять помощь родственникам пропавших без вести участников специальной военной операции. Согласно указу, фонд будет предоставлять членам семей пропавших без вести различную помощь.