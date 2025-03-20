Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать до 10 сентября

Находящиеся на территории России без законных оснований граждане Украины должны в срок до 10 сентября 2025 года привести своё пребывание в соответствие с законодательством или покинуть страну. Информация содержится в новом указе президента РФ Владимира Путина, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — сказано в документе.

Этот шаг призван упорядочить ситуацию с миграцией и обеспечить соблюдение правовых норм на территории Российской Федерации.