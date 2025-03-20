Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести бойцов СВО

Президент России Владимир Путин утвердил указ, который даст фонду «Защитники Отечества» возможность предоставлять помощь родственникам пропавших без вести участников специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Внести в пункт 2 указа президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 года № 232 »О создании Государственного форда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»... следующие изменения: а) дополнить подпунктом «в-1» следующего содержания: «в-1) деятельность Фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи членам семей лиц, пропавших без вести», — говорится в документе.

Согласно указу, фонд будет предоставлять членам семей пропавших без вести «психологическую и психотерапевтическую помощь, а также поддержку в получении социальных мер, бесплатной юридической помощи и в взаимодействии с федеральными органами власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, местными властями, государственными и муниципальными учреждениями, некоммерческими и волонтёрскими организациями по вопросам, связанным с безвестным отсутствием людей, включая проведение генетических идентификационных исследований».