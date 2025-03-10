Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий по приказу Путина
Статус ветерана боевых действий получат все категории граждан, которые принимали участие в специальной военной операции. Поручение уже дал президент России Владимир Путин, его должны исполнить до 30 марта 2025 года. Ответственным за выполнение стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих... отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО», — говорится в перечне поручений.
Такое распоряжение глава государства дал в ходе встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», которая состоялась 6 марта. Полный перечень уже опубликовали на официальном сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что все бойцы СВО, находящиеся на линии фронта, не смогут подвести страну и продолжат сражаться с врагом ради победы. Такое заявления лидер сделал во время встречи с женщинами-участницами СВО. Путин также процитировал слова наших парней, которые они передали всем женщинам, в честь 8 марта.
Life.ru