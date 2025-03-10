Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
10 марта, 07:53

Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий по приказу Путина

Статус ветерана боевых действий получат все категории граждан, которые принимали участие в специальной военной операции. Поручение уже дал президент России Владимир Путин, его должны исполнить до 30 марта 2025 года. Ответственным за выполнение стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих... отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО», — говорится в перечне поручений.

Такое распоряжение глава государства дал в ходе встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», которая состоялась 6 марта. Полный перечень уже опубликовали на официальном сайте Кремля.

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Ранее Владимир Путин заявил, что все бойцы СВО, находящиеся на линии фронта, не смогут подвести страну и продолжат сражаться с врагом ради победы. Такое заявления лидер сделал во время встречи с женщинами-участницами СВО. Путин также процитировал слова наших парней, которые они передали всем женщинам, в честь 8 марта.

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Life.ru

Наталья Афонина
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