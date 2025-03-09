Путин уверен в преданности и отваге бойцов СВО
Путин: Бойцы на линии фронта не подведут и будут биться до победы России
Лидер РФ Владимир Путин уверен, что солдаты на линии фронта в зоне СВО не подведут и будут сражаться до победы России. Об этом он сообщили на встрече с женщинами-участницами СВО. Кадры с мероприятия показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Ребята вам передают огромный привет с передовой и говорят, что они вас никогда не подведут и будут биться до нашей победы», — сказала одна из участниц, Путин ответил: «Я знаю».
Ранее на этой встрече Путин попросил медика из Тывы и участницу СВО Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт. Женщина прежде самостоятельно вынесла тело своего мужа с поля боя. Сейчас она воспитывает троих детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочь.
Life.ru