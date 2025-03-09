Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
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9 марта, 13:17

Путин уверен в преданности и отваге бойцов СВО

Путин: Бойцы на линии фронта не подведут и будут биться до победы России

Лидер РФ Владимир Путин уверен, что солдаты на линии фронта в зоне СВО не подведут и будут сражаться до победы России. Об этом он сообщили на встрече с женщинами-участницами СВО. Кадры с мероприятия показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ребята вам передают огромный привет с передовой и говорят, что они вас никогда не подведут и будут биться до нашей победы», — сказала одна из участниц, Путин ответил: «Я знаю».

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Ранее на этой встрече Путин попросил медика из Тывы и участницу СВО Айдысмаа Монгуш не возвращаться на фронт. Женщина прежде самостоятельно вынесла тело своего мужа с поля боя. Сейчас она воспитывает троих детей – двух сыновей пяти и 11 лет, а также девятилетнюю дочь.

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Life.ru

Николай Рюмин
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