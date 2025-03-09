Путин уверен в преданности и отваге бойцов СВО

Лидер РФ Владимир Путин уверен, что солдаты на линии фронта в зоне СВО не подведут и будут сражаться до победы России. Об этом он сообщили на встрече с женщинами-участницами СВО. Кадры с мероприятия показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ребята вам передают огромный привет с передовой и говорят, что они вас никогда не подведут и будут биться до нашей победы», — сказала одна из участниц, Путин ответил: «Я знаю».