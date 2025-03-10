Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
10 марта, 14:20

Путин поручил создать комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин дал указание создать комиссию Госсовета РФ, которая будет заниматься вопросами поддержки ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также их семей. Соответствующий указ был размещён на портале официальной правовой информации.

«Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе.

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Ранее Путин поручил кабмину в соответствии с программой социального контракта учредить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для бойцов спецоперации. Поручение необходимо выполнить до 30 марта. Кроме того, он дал задачу присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые принимали участие в СВО.

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Life.ru

Александра Мышляева
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