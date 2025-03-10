Путин поручил создать комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин дал указание создать комиссию Госсовета РФ, которая будет заниматься вопросами поддержки ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, а также их семей. Соответствующий указ был размещён на портале официальной правовой информации.

«Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе.