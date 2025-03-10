Песков: Решение проблем участников СВО и их семей — приоритет для Путина

Президент РФ Владимир Путин в приоритетном порядке занимается вопросами, которые касаются военнослужащих СВО и членов их семей. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя список поручений Кремля к фонду «Защитники Отечества».

«Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь и замминистра обороны [Анна] Цивилёва. И вот такой перечень поручений был на подпись главы государства подготовлен. Важный документ», — добавил Песков.