Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
10 марта, 10:38

Песков: Решение проблем участников СВО и их семей — приоритет для Путина

Президент РФ Владимир Путин в приоритетном порядке занимается вопросами, которые касаются военнослужащих СВО и членов их семей. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя список поручений Кремля к фонду «Защитники Отечества».

«Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь и замминистра обороны [Анна] Цивилёва. И вот такой перечень поручений был на подпись главы государства подготовлен. Важный документ», — добавил Песков.

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Напомним, 10 марта Кремль опубликовал список поручений президента РФ Владимира Путина после встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Например, теперь организация будет помогать семьям военнослужащих, которые пропали без вести в зоне спецоперации. Сейчас такая помощь оказывается родным погибших бойцов ВС РФ.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Татьяна Миссуми
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