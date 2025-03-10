Путин исполнил важное обещание о пропавших без вести бойцах СВО

Фонду «Защитники Отечества» поручено помогать семьям военнослужащих, которые пропали без вести в зоне спецоперации. Сейчас такая помощь оказывается родным погибших бойцов ВС РФ. Деятельность фонда, как и обещал, расширил президент РФ Владимир Путин. О его соответствующем поручении рассказали в пресс-службе Кремля.