Путин исполнил важное обещание о пропавших без вести бойцах СВО
Фонд «Защитники Отечества» поможет семьям пропавших без вести бойцов СВО
Фонду «Защитники Отечества» поручено помогать семьям военнослужащих, которые пропали без вести в зоне спецоперации. Сейчас такая помощь оказывается родным погибших бойцов ВС РФ. Деятельность фонда, как и обещал, расширил президент РФ Владимир Путин. О его соответствующем поручении рассказали в пресс-службе Кремля.
«Администрации президента РФ совместно с Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» обеспечить внесение в указ президента <…> изменений, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в СВО, пропавших без вести», — сказано в тексте.
Напомним, что Путин провёл встречу с сотрудницами фонда 7 марта. Он заявил, что помощь семьям героев СВО является «миссией от Бога». Также Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днём, особые слова благодарности он адресовал участницам СВО. Сотрудниц фонда «Защитники отечества» глава государства поблагодарил за работу, отметив, что они приближают Россию к победе. Глава государства обещал не позже понедельника подписать указ о поддержке семей пропавших без вести бойцов СВО.
Life.ru