Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 15:32

Путин заявил, что фонд «Защитники отечества» приближает Россию к победе

Работа фонда «Защитники Отечества» приближает победу России на СВО и способствует сплочению общества, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил, что фонд нацелен на помощь бойцам.

«Ваша работа тоже приближает победу... Вот это так и есть, это не преувеличение, потому что ваша работа, она способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это — важнейшее условие для достижения успеха», — заявил Путин.

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Напомним, что Владимир Путин проводит встречу с сотрудницами фонда в канун 8 марта. Он заявил, что помощь семьям героев СВО является «миссией от Бога». Также Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днём, особые слова благодарности он адресовал участницам СВО.

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Life.ru

Полина Никифорова
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