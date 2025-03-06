Путин заявил, что фонд «Защитники отечества» приближает Россию к победе
Работа фонда «Защитники Отечества» приближает победу России на СВО и способствует сплочению общества, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил, что фонд нацелен на помощь бойцам.
«Ваша работа тоже приближает победу... Вот это так и есть, это не преувеличение, потому что ваша работа, она способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это — важнейшее условие для достижения успеха», — заявил Путин.
Напомним, что Владимир Путин проводит встречу с сотрудницами фонда в канун 8 марта. Он заявил, что помощь семьям героев СВО является «миссией от Бога». Также Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днём, особые слова благодарности он адресовал участницам СВО.
Life.ru