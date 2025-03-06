Путин назвал псковских десантников элитой вооружённых сил

76-я Псковская десантная дивизия укомплектована элитой вооружённых сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что десантники из 76-й дивизии воюю героически.

«Должен сказать, что 76-я Псковская десантная дивизия, она укомплектована теми людьми, которых мы называем элитой вооружённых сил, они и сегодня воюют в высшей степени достойно, мужественно и героически», — подчеркнул Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия (до 1943 года — 157-я стрелковая, до 1946 года — 76-я гвардейская стрелковая, до 2006 года — 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия) — старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России, правопреемница 157-й стрелковой дивизии (1-го формирования), сформированной 1 сентября 1939 года на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.