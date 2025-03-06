«В понедельник подпишу!» Путин дал важное обещание о пропавших без вести бойцах СВО
Путин пообещал подписать указ о поддержке семей пропавших без вести бойцов СВО
Президент РФ Владимир Путин пообещал не позже понедельника подписать указ о поддержке семей пропавших без вести военнослужащих СВО через фонд «Защитники Отечества». Глава государства дал слово на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала организации.
«Это очень чувствительная категория, которая требует особого внимания со стороны государства. У Минобороны есть предложения по поводу того, что можно и нужно сделать до окончательного решения вопросов, связанных с родственниками, семьями ребят, которые числятся в категории пропавших без вести. Что нужно сделать и как можно помочь — по детям, по материальной поддержке», – сказал Путин.
Президент поручил замминистра обороны Анне Цивилёвой подготовить соответствующее предложение и пообещал сразу же его рассмотреть одобрить. Глава государства обратился к участницам встречи и добавил, что сегодня-завтра Анна Евгеньевна всё подготовит, а в понедельник он всё подпишет.
Напомним, что Владимир Путин проводит встречу с сотрудницами фонда в канун 8 марта. Он заявил, что помощь семьям героев СВО является «миссией от Бога». Также Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днём, особые слова благодарности он адресовал участницам СВО. Сотрудниц фонда «Защитники отечества» глава государства поблагодарил за работу, отметив, что они приближают Россию к победе.
Life.ru