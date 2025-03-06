«‎В понедельник подпишу!» Путин дал важное обещание о пропавших без вести бойцах СВО

Президент РФ Владимир Путин пообещал не позже понедельника подписать указ о поддержке семей пропавших без вести военнослужащих СВО через фонд «Защитники Отечества». Глава государства дал слово на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала организации.

«Это очень чувствительная категория, которая требует особого внимания со стороны государства. У Минобороны есть предложения по поводу того, что можно и нужно сделать до окончательного решения вопросов, связанных с родственниками, семьями ребят, которые числятся в категории пропавших без вести. Что нужно сделать и как можно помочь — по детям, по материальной поддержке», – сказал Путин.