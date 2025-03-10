Ополченцев Донбасса освободят от призыва на срочную службу по приказу Путина

В России от призыва на срочную службу освободят ополченцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года. Поручение, которое необходимо выполнить в срок до 30 марта 2025 года, дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества»,

« <…> освобождение от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооружённых Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 г.», — говорится в тексте за подписью главы государства.