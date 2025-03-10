Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
10 марта, 09:34

Ополченцев Донбасса освободят от призыва на срочную службу по приказу Путина

Путин поручил освободить от призыва мужчин, воевавших в войсках ДНР и ЛНР

В России от призыва на срочную службу освободят ополченцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года. Поручение, которое необходимо выполнить в срок до 30 марта 2025 года, дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества»,

« <…> освобождение от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооружённых Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 г.»,говорится в тексте за подписью главы государства.

Для этого правительству необходимо внести соответствующие поправки в законодательство. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Полный перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий по приказу Путина
Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий по приказу Путина

Ранее глава государства поручил фонду «Защитники Отечества» помочь семьям военнослужащих, которые пропали без вести в зоне СВО. На данный момент подобная помощь оказывается семьям, которые потеряли близкого человека на фронте. Этим же документом Путин поручил рассмотреть возможность социальной поддержки несовершеннолетних братьев и сестёр погибших героев специальной военной операции.

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Life.ru

Наталья Афонина
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