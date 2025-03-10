Путин поручил кабмину рассмотреть новую меру соцподдержки семей погибших героев СВО
Путин дал поручение по соцподдержке братьев и сестёр погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ рассмотреть возможность социальной поддержки несовершеннолетних братьев и сестёр погибших героев специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте администрации президента. Пресс-служба главы государства опубликовала перечень поручений по итогам посещения центра «Защитники Отечества».
Также речь идёт о распространении соцподдержки на неусыновленных (неудочерённых) детей, воспитывавшихся в семье погибшего участника СВО.
Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва.
Напомним, что 7 марта, Путин провёл встречу с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Женщины рассказали свои истории, эмоций не смог сдержать даже российский лидер. Особенно вех поразила медик из Тувы, которой пришлось в одиночку выносить с поля боя своего убитого мужа.
Life.ru