«Такое бывает в век один раз»: Участница встречи с Путиным поделилась с Life.ru впечатлениями

Сегодня президент России Владимир Путин в преддверии 8 Марта провёл встречу с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Одна из участниц встречи рассказала о своих впечатлениях. Она помогает нуждающимся в медицинской помощи ветеранам боевых действий и солдатам из зоны СВО. Бойцы, которые получили тяжелейшие увечья, получают благодаря ей качественную медпомощь.

Участница встречи с Путиным поделилась эмоциями. Видео © Life.ru

«Незабываемые впечатления. Такое бывает, наверное, в век один раз. Сам человек [Путин], конечно, очень простой, доступный и поддержал всех», — рассказала о впечатлениях участница.