«Такое бывает в век один раз»: Участница встречи с Путиным поделилась с Life.ru впечатлениями
Сотрудница «Защитников Отечества» поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
Сегодня президент России Владимир Путин в преддверии 8 Марта провёл встречу с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Одна из участниц встречи рассказала о своих впечатлениях. Она помогает нуждающимся в медицинской помощи ветеранам боевых действий и солдатам из зоны СВО. Бойцы, которые получили тяжелейшие увечья, получают благодаря ей качественную медпомощь.
Участница встречи с Путиным поделилась эмоциями. Видео © Life.ru
«Незабываемые впечатления. Такое бывает, наверное, в век один раз. Сам человек [Путин], конечно, очень простой, доступный и поддержал всех», — рассказала о впечатлениях участница.
Напомним, что на встрече сам президент не смог сдержать эмоций во время рассказа россиянки о своём сыне-герое, погибшем на СВО. Женщина поведала главе государства, что её сын взял огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Он героически отправился на выполнение задания, хотя понимал, что это «дорога в один конец».
Life.ru