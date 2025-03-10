Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
10 марта, 11:22

Бойцам СВО начнут давать гранты на открытие бизнеса

Путин поручил расширить поддержку предпринимательской деятельности бойцов СВО

Президент России Владимир Путин дал задачу кабмину в соответствии с программой социального контракта учредить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для бойцов спецоперации. Информацию об этом опубликовали на сайте Кремля.

«Установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, в целях осуществления ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при этом увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта», — сказано в тексте.

Используя социальные контракты, государство помогает людям найти работу, даёт гранты на открытие собственного дела, помогает им пережить сложную жизненную ситуацию. Заключить такое соглашение можно, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума. Оценка имущественной обеспеченности и правило нулевого дохода не учитываются при составлении соцконтракта. Поручение Путина необходимо выполнить до 30 марта, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий по приказу Путина
Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий по приказу Путина

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Путин в приоритетном порядке рассматривает вопросы, которые связаны с военнослужащими и их семьями. Ранее глава государства побывал в центре поддержки бойцов СВО, где солдатам оказывают помощь при трудоустройстве.

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Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Владимир Озеров
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