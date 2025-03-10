Бойцам СВО начнут давать гранты на открытие бизнеса

Президент России Владимир Путин дал задачу кабмину в соответствии с программой социального контракта учредить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для бойцов спецоперации. Информацию об этом опубликовали на сайте Кремля.

«Установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, в целях осуществления ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при этом увеличение финансирования программы государственной социальной помощи на основании социального контракта», — сказано в тексте.