Украине предрекли критический отток населения после завершения СВО

Как только на Украине завершится спецоперация, страну захлестнут две волны эмиграции. Граждане массово пустятся в бегство. Об этом пишет местное издание Telegraf.

Журналисты сообщают, что после завершения боевых действий на Украину вернутся два миллиона человек, но столько же мужчин сбежит за рубеж. Вторую волну стоит ожидать, если Незалежную примут в Евросоюз. В таком случае сбегут от одного до двух миллионов человек, так как мизерные зарплаты не будут соответствовать среднеевропейским показателям.

В агентстве добавили, что украинцы традиционно будут уезжать в Россию, а при вступлении в ЕС, посеменят туда.