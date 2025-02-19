Политика Владимира Зеленского привела Украину к глубокому кризису, массовой эмиграции, человеческим и территориальным потерям. Фатальные ошибки киевского режима могут привести Незалежную к разделу, и большая ее часть объединится с Россией. Такой прогноз сделал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что Зеленский, вжившись в роль «лидера нации» превратил страну в банкрота с «самым низким показателем рождаемости среди 228 стран мира». И дальше ситуация для украинской государственности будет значительно хуже, тем более «по факту она прекратила свое существование», добавил Медведчук.

«Я могу сказать, что будет дальше. Украина, большинство её граждан вместе с территориями воссоединятся с Россией. Это плохая новость для своры Зеленского и западных паразитов, которые, как уже все узнали, работали на подачки из-за океана и обманывали украинский народ. Но для украинцев это исторический цикл воссоединения с Россией», — написал Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы «Смотрим.ру».