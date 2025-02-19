Сегодня США приостановили приём заявлений на въезд в страну от украинских беженцев. Член Совета Федерации Анатолий Широков не видит в этом ничего удивительного, ведь большинство мигрантов — довольно состоятельные люди, которые используют коррупционные возможности для выезда с Украины. Большинство из них не намерено работать в новой стране, они живут за счёт пособий, что невыгодно государству, рассказал сенатор в интервью Life.ru.

Естественно, желание принимать беженцев постепенно угасает не только у Соединённых Штатов, но и в странах Евросоюза. Также, по общим сведениям, большинство украинских беженцев не настроено интегрироваться в экономические связи стран своего пребывания, искать работу и так далее. Они предпочитают использовать официальные пособия как источник для существования. Это, в свою очередь, ложится серьёзным бременем на и без того истощённые бюджеты европейских стран, а также на США, которые уже сталкиваются с огромными дефицитами государственных бюджетов. Анатолий Широков Член Совета Федерации, сенатор

Также большую роль сыграли вчерашние переговоры делегаций США и РФ по Украине, отметил Широков. Теперь американское правительство смотрит на природу конфликта на Украине трезво. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп чётко обозначил, что именно Владимир Зеленский начал военные действия. Отношение к государству сказывается и на отношении к её гражданам, подчеркнул парламентарий. Улучшить ситуацию поможет скорейшее достижение мира. Тогда кризис с украинскими беженцами закончился бы не только в США, но и в Европе.

«Это включает демилитаризацию, денацификацию Украины, передачу ей нейтрального статуса и отказ от вступления в военные и политические блоки. Соответственно, это позволило бы украинскому населению вернуться домой. Тогда так называемый кризис с украинскими беженцами будет преодолён не только в Соединённых Штатах, но и в Европе», — резюмировал Широков.