Президента США Дональда Трампа устроит кандидатура Юлии Тимошенко на пост главы Украины. Владимир Зеленский, понятное дело, больше не рассматривается. Валерий Залужный замечен в связях с британской элитой, которая сегодня противостоит Америке. А Пётр Порошенко в своё время сотрудничал с демократами, заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

В беседе с «Царьградом» он не исключил, что сам будет бороться за пост президента, «если Родина скажет». Также бывший парламентарий отметил, что главой государства могут стать пророссийские кандидаты: предприниматель Вадим Новинский или экс-премьер Николай Азаров.

«Зеленский следил за тем, чтобы партии мира не было представлено на Украине. Почему? Потому что большинство населения всегда выступало за мир, всегда», — подчеркнул Царёв.