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16 марта, 14:29

Не Зеленский: Царёв назвал вероятных кандидатов на пост президента Украины

Царёв: США устроит кандидатура Тимошенко на пост президента Украины

Президента США Дональда Трампа устроит кандидатура Юлии Тимошенко на пост главы Украины. Владимир Зеленский, понятное дело, больше не рассматривается. Валерий Залужный замечен в связях с британской элитой, которая сегодня противостоит Америке. А Пётр Порошенко в своё время сотрудничал с демократами, заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

В беседе с «Царьградом» он не исключил, что сам будет бороться за пост президента, «если Родина скажет». Также бывший парламентарий отметил, что главой государства могут стать пророссийские кандидаты: предприниматель Вадим Новинский или экс-премьер Николай Азаров.

«Зеленский следил за тем, чтобы партии мира не было представлено на Украине. Почему? Потому что большинство населения всегда выступало за мир, всегда», — подчеркнул Царёв.

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Ранее Царёв обвинил Зеленского в конфронтации с Трампом. Из-за его поведения у американского лидера нет необходимости оказывать давление на Россию, в отличие от Украины, подчеркнул экс-нардеп. Кроме того, политик объяснил, как Трамп накажет Зеленского за «потерю» 200 миллиардов долларов.

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president.gov.ua

Борис Эльфанд
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