Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 12:38

Зеленского и его приспешников поймали на попытке убрать Порошенко* из политики

«Европейская солидарность»: Офис Зеленского хочет убрать Порошенко* из политики

Владимир Зеленский и его приспешники хотят, чтобы бывший президент Украины Пётр Порошенко* перестал мелькать в политической повестке. Для это там даже готовы сфабриковать против него новое дело, сообщили в парии «Европейская солидарность», главой которой является сам Порошенко*.

На Банковой серьёзно настроены исключить Порошенко* из политического процесса, из-за чего Офис Зеленского даже может повесить на него уголовное дело собственного сочинения, утверждает партия. Это позволит обрушить ему рейтинги поддержки и положить конец его политическим потугам.

Порошенко* заявил, что работает с партнёрами из США «публично и прозрачно»
Порошенко* заявил, что работает с партнёрами из США «публично и прозрачно»

Ранее стало известно, что окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами главаря киевского режима. Среди них были экс-премьер Юлия Тимошенко и сторонники прошлого президента Украины Петра Порошенко*. Американские СМИ писали, что политики готовы свергнуть Зеленского.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar