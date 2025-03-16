Владимир Зеленский и его приспешники хотят, чтобы бывший президент Украины Пётр Порошенко* перестал мелькать в политической повестке. Для это там даже готовы сфабриковать против него новое дело, сообщили в парии «Европейская солидарность», главой которой является сам Порошенко*.

На Банковой серьёзно настроены исключить Порошенко* из политического процесса, из-за чего Офис Зеленского даже может повесить на него уголовное дело собственного сочинения, утверждает партия. Это позволит обрушить ему рейтинги поддержки и положить конец его политическим потугам.

Ранее стало известно, что окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами главаря киевского режима. Среди них были экс-премьер Юлия Тимошенко и сторонники прошлого президента Украины Петра Порошенко*. Американские СМИ писали, что политики готовы свергнуть Зеленского.