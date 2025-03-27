Новое предложение США по недрам вызвало истерику в Верховной раде

Депутаты Верховной рады приостановили заседание после представления нового проекта соглашения между Украиной и США, касающегося ресурсов. Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Я выступил в Раде, подчеркивая неуважение к парламенту и обсуждая новое соглашение о полезных ископаемых, что и стало причиной приостановки заседания», — отметил он у себя в соцсетях.

Другой украинский депутат Алексей Гончаренко* добавил, что парламентарии заблокировали трибуну.

Ранее Железняк заявил, что ознакомился с предложенным проектом соглашения по полезным ископаемым и пришел к выводу, что оно невыгодно для Украины. Соглашение, по его словам, охватывает все виды ископаемых, включая нефть, газ и новые месторождения на территории страны. В документе также предусмотрено «право первой ночи» для американских компаний на новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим государствам.