«Просто ужас»: В Раде раскрыли условия соглашения с США по недрам Украины
Нардеп Железняк: Договор с США затронет все полезные ископаемые Украины
В новом соглашении Украины и США по полезным ископаемым нет никаких гарантий безопасности. При этом документ охватывает все ресурсы Незалежной, включая нефть и газ, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Парламентарий назвал проект «просто ужасом». По его словам, документ, который состоит из 58 страниц, ему предоставили источники в украинском правительстве. Нардеп дополнил, что, согласно проекту, фондом управлять будут пять человек, в их числе — трое от США с полным правом вето.
«Добычей могут заниматься как государственные, так и частные компании. Деньги сразу конвертируются в иностранную валюту. Средства фонда выводятся за границу. Если по какой-то причине с нашей стороны что-то не выполнено – доплачиваем. Вклад США – уже предоставленная нам помощь с 2022 года. Они могут по своему усмотрению получать прибыль. Причем они первыми получают «роялти» из фонда (+4%), а уже потом Украина», — пояснил Железняк в соцсетях.
Нардеп отметил, что соглашение является бессрочным. По его словам, изменения или прекращение возможны только с разрешения американцев. Кроме того, у США есть «право первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты, а также право вето на продажу ресурсов другим странам. Депутат пояснил, что никаких гарантий безопасности Украине там нет — даже намёков.
А ранее стало известно, что Украина получила от США новое предложение о сотрудничестве в области недр. Американский министр финансов Скотт Бессент отметил, что документ может быть подписан уже на следующей неделе. Глава Белого дома Дональд Трамп также сообщал о планах подписания соглашения по ресурсам с Незалежной.
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