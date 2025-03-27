«Просто ужас»: В Раде раскрыли условия соглашения с США по недрам Украины

В новом соглашении Украины и США по полезным ископаемым нет никаких гарантий безопасности. При этом документ охватывает все ресурсы Незалежной, включая нефть и газ, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Парламентарий назвал проект «просто ужасом». По его словам, документ, который состоит из 58 страниц, ему предоставили источники в украинском правительстве. Нардеп дополнил, что, согласно проекту, фондом управлять будут пять человек, в их числе — трое от США с полным правом вето.

«Добычей могут заниматься как государственные, так и частные компании. Деньги сразу конвертируются в иностранную валюту. Средства фонда выводятся за границу. Если по какой-то причине с нашей стороны что-то не выполнено – доплачиваем. Вклад США – уже предоставленная нам помощь с 2022 года. Они могут по своему усмотрению получать прибыль. Причем они первыми получают «роялти» из фонда (+4%), а уже потом Украина», — пояснил Железняк в соцсетях.