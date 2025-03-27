Украина получила от США новое предложение о сотрудничестве в области недр
Бессент: США представили Украине новое предложение по недрам
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США представили Украине новое предложение по сотрудничеству в области недр, и украинская сторона в настоящее время его рассматривает. Об этом сообщил на брифинге 27 марта американский министр финансов Скотт Бессент.
По его словам, документ может быть подписан уже на следующей неделе.
«Мы передали полный текст соглашения по экономическому партнерству, который сейчас изучается украинской стороной. Мы надеемся перейти к полноценным переговорам и, возможно, подписать его на следующей неделе. Первоначальный документ состоял из четырех страниц, и мы использовали это время для подготовки более полного соглашения», — отметил министр.
Ранее Дональд Трамп также сообщил о планах подписания соглашения по ресурсам с Украиной. А то же время Администрация президента США настаивает на том, чтобы Украина согласилась на быстрое прекращение огня с Россией, прежде чем подписать соглашение.