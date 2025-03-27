Украина получила от США новое предложение о сотрудничестве в области недр

США представили Украине новое предложение по сотрудничеству в области недр, и украинская сторона в настоящее время его рассматривает. Об этом сообщил на брифинге 27 марта американский министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, документ может быть подписан уже на следующей неделе.