На Западе отметили искусство российских переговорщиков

Россия выставляет свои условия как уступки, одновременно настаивая на смягчении санкций. Такое мнение в интервью для The Guardian высказал сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

По его словам, «российская стратегия ведения переговоров заключается в том, что требования РФ подаются американцам как уступки, после чего последует требование о смягчении санкций».

Клюге также отметил, что на недавних переговорах между российской и американской делегациями в Эр-Рияде одним из ключевых условий было то, чтобы Украине больше не разрешалось атаковать российские военные корабли в Чёрном море, в то время как Россия требовала права инспектировать украинские суда.