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26 марта, 08:01

На Западе отметили искусство российских переговорщиков

Клюге: РФ выдвигает условия как уступки, а после требует смягчения санкций

Россия выставляет свои условия как уступки, одновременно настаивая на смягчении санкций. Такое мнение в интервью для The Guardian высказал сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

По его словам, «российская стратегия ведения переговоров заключается в том, что требования РФ подаются американцам как уступки, после чего последует требование о смягчении санкций».

Клюге также отметил, что на недавних переговорах между российской и американской делегациями в Эр-Рияде одним из ключевых условий было то, чтобы Украине больше не разрешалось атаковать российские военные корабли в Чёрном море, в то время как Россия требовала права инспектировать украинские суда.

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Ранее пресс-служба Кремля огласила итоги встречи экспертных групп РФ и США в Саудовской Аравии. Делегации условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но с одним условием. Сделка вступит в силу, только лишь когда часть российских организаций вновь получит доступ к SWIFT.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Оксана Попова
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