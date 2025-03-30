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Регион
30 марта, 14:08

Нарушили доверие: В США открещиваются от вторжения ВСУ в Курскую область с западной техникой

NYT: В США не были в курсе операции ВСУ по вторжению в Курскую область

Вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года с западной техникой не было согласовано с американскими союзниками — в США даже не были в курсе об этой операции. Об этом говорится в материале New York Times, посвящённому роли американцев в конфликте на Украине.

«Украинцы снова держали их [США] в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию», — пишут авторы публикации, называя вторжение в российский регион «серьёзным нарушением доверия».

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В том же материале NYT говорится о тайной поездке двух украинских генералов в штаб ВС США в германском Висбадене. Их миссию держали в секрете, опасаясь того, что Россия сочтёт партнёрство украинцев и американцев нарушением «красных линий» Москвы. Тревоги не кажутся беспочвенными — авторы утверждают, что именно в Висбадене Вашингтон и Киев договорились обмениваться разведданными, совместно разрабатывать стратегию, а кроме того была создана группа, координировавшая удары ВСУ по российским объектам и военнослужащим.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Юрий Лысенко
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