Нарушили доверие: В США открещиваются от вторжения ВСУ в Курскую область с западной техникой

Вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года с западной техникой не было согласовано с американскими союзниками — в США даже не были в курсе об этой операции. Об этом говорится в материале New York Times, посвящённому роли американцев в конфликте на Украине.

«Украинцы снова держали их [США] в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию», — пишут авторы публикации, называя вторжение в российский регион «серьёзным нарушением доверия».