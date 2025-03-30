Стало известно о секретной миссии генералов ВСУ в штабе армии США в Германии

Весной 2022 года, всего через два месяца после начала военных действий в Украине, два украинских генерала под дипломатическим прикрытием выехали из Киева в Висбаден с секретной миссией. Об этом сообщает газета The New York Times.

Согласно информации издания, Висбаден является местом расположения штаба армии США, который отвечает за операции в Европе и Африке. В статье упоминается, что одним из участников украинской делегации был генерал-лейтенант Михаил Забродский. Операция, обсуждаемая с США, должна была стать «одним из самых строго охраняемых секретов», отмечается в расследовании.

В материале также указывается, что сотрудничество происходило на фоне глубокого геополитического страха — опасений, что президент РФ Владимир Путин может воспринять это как нарушение красной линии военного взаимодействия.

В расследовании говорится, что стороны пришли к соглашению о партнёрстве, которое включало обмен разведывательной информацией, разработку военной стратегии и планирование операций украинских вооружённых сил. В рамках этого соглашения была сформирована оперативная группа Dragon, занимающаяся предоставлением Украине данных о целях как на фронте, так и на российских территориях за пределами зоны боевых действий. Кроме того, сотрудники ЦРУ оказывали помощь в планировании ударов по Крыму.