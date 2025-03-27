Следственный комитет России сообщил, что в конфликте на Украине участвуют свыше 3,3 тысячи иностранных наемников. Об этом информирует в четверг пресс-служба ведомства со ссылкой на материалы лекции, с которой председатель СК Александр Бастрыкин выступил сегодня перед студентами МГИМО.

Глава ведомства на встрече со студентами провёл параллели между действиями нацистов во время Великой Отечественной войны и действиями украинских боевиков в ходе специальной военной операции. Он представил данные о погибших и раненых в результате преступлений киевского режима, указав, что основными причинами жертв среди гражданского населения стали обстрелы объектов гражданской инфраструктуры с применением взрывного оружия и легкого стрелкового вооружения, преимущественно иностранного производства.

Бастрыкин отметил, что следствие располагает информацией о более чем 3 300 наемниках, которые воюют на стороне Украины, из более чем 70 стран. В отношении 871 из них уже были вынесены постановления о привлечении к уголовной ответственности.