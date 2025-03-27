Украинские военные уродуют убитых наёмников по требованию иностранных властей, заявил NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Тем самым ВСУ избегают возможной идентификации зарубежных боевиков, отметил он, комментируя найденные на Курщине обезглавленные тела иностранцев.

Политолог подчеркнул, что манипуляции с телами позволяют скрыть масштабы потерь среди иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима. Кроме того, это помогает не спровоцировать ненужную реакцию по линиям ООН, ОБСЕ и других международных организаций.

«Если взят курс на то, чтобы скрыть присутствие наёмников, то это естественно», — заявил Скачко.