Найдено объяснение изувеченным телам иностранных наёмников в Курской области
Политолог Скачко: ВСУ уродуют тела наёмников по указанию иностранных властей
Украинские военные уродуют убитых наёмников по требованию иностранных властей, заявил NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Тем самым ВСУ избегают возможной идентификации зарубежных боевиков, отметил он, комментируя найденные на Курщине обезглавленные тела иностранцев.
Политолог подчеркнул, что манипуляции с телами позволяют скрыть масштабы потерь среди иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима. Кроме того, это помогает не спровоцировать ненужную реакцию по линиям ООН, ОБСЕ и других международных организаций.
«Если взят курс на то, чтобы скрыть присутствие наёмников, то это естественно», — заявил Скачко.
Напомним, ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что в Курской области были найдены изувеченные тела иностранных наёмников. У некоторых боевиков отсутствуют головы, а у других — кисти.
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