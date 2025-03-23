Американцы, которые воюют на стороне ВСУ, захотели прекращения огня на фронте. Наёмники пожаловались на огромные потери, а один из них медик команды «Дельта» рассказал о миссии из-за которой украинское подразделение потеряло 90% личного состава, пишет британская газета The Times.

«Все американцы (наёмники, — Прим. Life.ru) <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — сказано в публикации.

В статье подчеркивается, что изменение позиции Вашингтона по киевскому вопросу после прихода Дональда Трампа к власти в США стало серьёзным ударом для американских наёмников, действующих на Украине.