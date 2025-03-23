Американские наёмники ВСУ требуют перемирия и просятся домой из-за ужасающих потерь
Times: Солдаты США, воюющие на стороне ВСУ, выступили за прекращение огня
Американцы, которые воюют на стороне ВСУ, захотели прекращения огня на фронте. Наёмники пожаловались на огромные потери, а один из них медик команды «Дельта» рассказал о миссии из-за которой украинское подразделение потеряло 90% личного состава, пишет британская газета The Times.
«Все американцы (наёмники, — Прим. Life.ru) <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — сказано в публикации.
В статье подчеркивается, что изменение позиции Вашингтона по киевскому вопросу после прихода Дональда Трампа к власти в США стало серьёзным ударом для американских наёмников, действующих на Украине.
Ранее по поводу иностранных наёмников высказался президент России Владимир Путин, который назвал этих бойцов террористами. Лидер страны заявил, что солдаты ВСУ и других стран, вторгнувшиеся в Курскую область, ежедневно совершают злодеяния. Все преступления с их стороны нужно выявить, зафиксировать и расследовать.
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