Два человека ранены в Таганроге после атаки БПЛА, в городе введён режим ЧС

В Таганроге в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, раненые получили незначительные травмы — ожоги и порезы. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Жертв нет.