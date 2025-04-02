Два человека ранены в Таганроге после атаки БПЛА, в городе введён режим ЧС
В Таганроге в результате атаки украинских БПЛА пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, раненые получили незначительные травмы — ожоги и порезы. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Жертв нет.
«С 23:15 в Таганроге введён режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба. На данный момент из многоэтажного дома на улице Лизы Чайкиной, 57, эвакуированы 85 жителей», — добавил он.
Мощные взрывы раздались над Таганрогом поздним вечером 1 апреля. По словам очевидцев, сбитые дроны ВСУ были начинены поражающими элементами. Повреждения получили два многоквартирных дома.
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