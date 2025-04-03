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3 апреля, 12:49

Остывающие тела солдат ВСУ попали в объектив камеры дрона на границе под Белгородом

Военблогер Романов с дрона показал тела бойцов ВСУ у границ Белгородчины

Военблогер Владимир Романов обнародовал фото, на котором видны остывающие останки бойцов ВС Украины в приграничной зоне Белгородской области.

Остывающие тела украинских солдат в белгородском приграничье. Фото © Соцсети

Остывающие тела украинских солдат в белгородском приграничье. Фото © Соцсети

На снимке отчётливо видны светлые точки — так отображаются остывающие тела. Всего в кадре их по меньшей мере десять. Фото было сделано 2 апреля возле Демидовки.

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Ранее стало известно, что личный состав ВСУ оставил позиции возле Демидовки и попытался отступить в Сумскую область Украины. Во время бегства по ним ударила российская артиллерия и, внезапно, собственные товарищи — оказалось, что отказавшихся выполнять приказ украинских бойцов встретил загрядотряд.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Юрий Лысенко
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