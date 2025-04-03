Остывающие тела солдат ВСУ попали в объектив камеры дрона на границе под Белгородом
Военблогер Романов с дрона показал тела бойцов ВСУ у границ Белгородчины
Военблогер Владимир Романов обнародовал фото, на котором видны остывающие останки бойцов ВС Украины в приграничной зоне Белгородской области.
Остывающие тела украинских солдат в белгородском приграничье. Фото © Соцсети
На снимке отчётливо видны светлые точки — так отображаются остывающие тела. Всего в кадре их по меньшей мере десять. Фото было сделано 2 апреля возле Демидовки.
Ранее стало известно, что личный состав ВСУ оставил позиции возле Демидовки и попытался отступить в Сумскую область Украины. Во время бегства по ним ударила российская артиллерия и, внезапно, собственные товарищи — оказалось, что отказавшихся выполнять приказ украинских бойцов встретил загрядотряд.
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