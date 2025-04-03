В Графовке провели тяжёлую операцию по вывозу мирных жителей из-под огня ВСУ, есть погибшие

В Белгородской области эвакуированы последние жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее отказались покидать свои дома, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации», — пишет Гладков.