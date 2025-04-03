В Графовке провели тяжёлую операцию по вывозу мирных жителей из-под огня ВСУ, есть погибшие
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что все жители Графовки эвакуированы
В Белгородской области эвакуированы последние жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее отказались покидать свои дома, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации», — пишет Гладков.
Глава региона напомнил, что ситуация в Краснояружском районе остаётся напряжённой – возвращаться в свои дома жителям местных посёлков не рекомендовано. Гладков пообещал незамедлительно сообщить, когда обстановка изменится в лучшую сторону.
Как сообщалось, ВСУ активно обстреливают территорию Краснояружского района, поэтому было принято решение ограничить туда въезд. Населённые пункты патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и отряда «Барс-Белгород». В конце марта ВСУ обстреляли мост в Графовке, желая обезопасить свой плацдарм.
ТАСС / Павел Колядин