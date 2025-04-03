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3 апреля, 08:36

В Графовке провели тяжёлую операцию по вывозу мирных жителей из-под огня ВСУ, есть погибшие

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что все жители Графовки эвакуированы

В Белгородской области эвакуированы последние жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее отказались покидать свои дома, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации», — пишет Гладков.

Глава региона напомнил, что ситуация в Краснояружском районе остаётся напряжённой – возвращаться в свои дома жителям местных посёлков не рекомендовано. Гладков пообещал незамедлительно сообщить, когда обстановка изменится в лучшую сторону.

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Как сообщалось, ВСУ активно обстреливают территорию Краснояружского района, поэтому было принято решение ограничить туда въезд. Населённые пункты патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и отряда «Барс-Белгород». В конце марта ВСУ обстреляли мост в Графовке, желая обезопасить свой плацдарм.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Татьяна Миссуми
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