Дрон ВСУ повредил крышу храма Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом

Дрон ВСУ повредил крышу храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях Белгородской области. Украинские ВС атаковали три населённых пункта, но мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. Кроме того, в данном населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия», — говорится в его посте.

Гладков добавил, что в селе Черемошное от обстрела пострадали частный дом и ЛЭП. А в Шебекино взрыв подавленного системой РЭБ дрона повредил остекление многоквартирного дома и соц. объекта, кроме того, осколки повредили три легковых машины.