Дрон ВСУ повредил крышу храма Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом
Последствия удара украинского беспилотника по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Дрон ВСУ повредил крышу храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях Белгородской области. Украинские ВС атаковали три населённых пункта, но мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. Кроме того, в данном населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия», — говорится в его посте.
Гладков добавил, что в селе Черемошное от обстрела пострадали частный дом и ЛЭП. А в Шебекино взрыв подавленного системой РЭБ дрона повредил остекление многоквартирного дома и соц. объекта, кроме того, осколки повредили три легковых машины.
Это не единственная за сегодняшней день атака ВСУ в Белгородской области. Ранее украинские войска нанесли два удара беспилотниками по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке, повредив технологическое оборудование.