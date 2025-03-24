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24 марта, 17:34

Дрон ВСУ повредил крышу храма Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом

Последствия удара украинского беспилотника по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара украинского беспилотника по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дрон ВСУ повредил крышу храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Ясных Зорях Белгородской области. Украинские ВС атаковали три населённых пункта, но мирные жители не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. Кроме того, в данном населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия», — говорится в его посте

Гладков добавил, что в селе Черемошное от обстрела пострадали частный дом и ЛЭП. А в Шебекино взрыв подавленного системой РЭБ дрона повредил остекление многоквартирного дома и соц. объекта, кроме того, осколки повредили три легковых машины.

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Это не единственная за сегодняшней день атака ВСУ в Белгородской области. Ранее украинские войска нанесли два удара беспилотниками по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке, повредив технологическое оборудование.

Юрий Лысенко
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