Украинские штурмовики побежали из-под Демидовки до приказа и попали под огонь своих
«СВ»: ВСУ самовольно оставили позиции у Демидовки в Белгородской области
В Белгородской области украинские военнослужащие бросили свои позиции вблизи села Демидовка и попытались скрыться в Сумской области, однако отряды противника накрыла российская артиллерия, а затем и свои же. Об этом сообщают авторы проекта «Северный ветер» со ссылкой на свои источники с передовой.
Как утверждается, украинские штурмовики отказались выполнять приказ командования идти в наступление и бросились в Сумскую область. Те, кто не попал под удары ВС РФ, целенаправленно добивались украинскими заградотрядами. В результате ВСУ понесли огромные потери, в том числе уничтожена вражеская техника, как минимум пять единиц.
Ранее военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины предприняли очередную попытку прорыва из окружения в Белгородской области. Противник попал в окружение в приграничной зоне, 2 апреля часть бойцов попыталась пойти на прорыв и потерпела поражение. К слову, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую область уже несколько недель подряд, но ВС РФ не дают им закрепиться.
president.gov.ua