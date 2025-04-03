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3 апреля, 07:20

Украинские штурмовики побежали из-под Демидовки до приказа и попали под огонь своих

«СВ»: ВСУ самовольно оставили позиции у Демидовки в Белгородской области

В Белгородской области украинские военнослужащие бросили свои позиции вблизи села Демидовка и попытались скрыться в Сумской области, однако отряды противника накрыла российская артиллерия, а затем и свои же. Об этом сообщают авторы проекта «Северный ветер» со ссылкой на свои источники с передовой.

Как утверждается, украинские штурмовики отказались выполнять приказ командования идти в наступление и бросились в Сумскую область. Те, кто не попал под удары ВС РФ, целенаправленно добивались украинскими заградотрядами. В результате ВСУ понесли огромные потери, в том числе уничтожена вражеская техника, как минимум пять единиц.

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Ранее военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины предприняли очередную попытку прорыва из окружения в Белгородской области. Противник попал в окружение в приграничной зоне, 2 апреля часть бойцов попыталась пойти на прорыв и потерпела поражение. К слову, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую область уже несколько недель подряд, но ВС РФ не дают им закрепиться.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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