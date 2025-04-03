В Белгородской области украинские военнослужащие бросили свои позиции вблизи села Демидовка и попытались скрыться в Сумской области, однако отряды противника накрыла российская артиллерия, а затем и свои же. Об этом сообщают авторы проекта «Северный ветер» со ссылкой на свои источники с передовой.

Как утверждается, украинские штурмовики отказались выполнять приказ командования идти в наступление и бросились в Сумскую область. Те, кто не попал под удары ВС РФ, целенаправленно добивались украинскими заградотрядами. В результате ВСУ понесли огромные потери, в том числе уничтожена вражеская техника, как минимум пять единиц.