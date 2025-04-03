ВС Украины потеряли 23 беспилотника над территорией России за ночь

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 23 украинских беспилотника в ночь на 3 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шесть вражеских дронов удалось «приземлить» в Брянской области, по пять БПЛА сбиты в Орловской и Курской областях, а ещё четыре — в Калужской. Два беспилотника уничтожены в Белгородской области, а последний — в Смоленской.