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Регион
3 апреля, 04:26

ВС Украины потеряли 23 беспилотника над территорией России за ночь

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 23 украинских беспилотника в ночь на 3 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шесть вражеских дронов удалось «приземлить» в Брянской области, по пять БПЛА сбиты в Орловской и Курской областях, а ещё четыре — в Калужской. Два беспилотника уничтожены в Белгородской области, а последний — в Смоленской.

Новости СВО. Освобождены Лобковое и Весёлое, ВСУ выбили из Александрополя, ЦРУ раскрыло оружейный бизнес на Украине, 3 апреля
Новости СВО. Освобождены Лобковое и Весёлое, ВСУ выбили из Александрополя, ЦРУ раскрыло оружейный бизнес на Украине, 3 апреля

А ранее в московском посёлке обнаружили самодельный БПЛА из фанеры. Вероятно, создатель аппарата проверял его грузоподъёмность, подвесив бутылку с водой в переднюю часть для имитации боевой нагрузки.

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Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Тимур Хингеев
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