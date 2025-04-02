Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесополосе московского посёлка

В лесополосе посёлка Круги под Москвой лесники наткнулись на самодельный беспилотник, собранный из фанеры и пластиковой бутылки. К конструкции на скотч примотан электродвигатель с аккумулятором, сообщает Mash.

Вероятно, создатель аппарата проверял его грузоподъёмность, подвесив бутылку с водой в переднюю часть — как имитацию боевой нагрузки. Есть версия, что этот кустарный БПЛА мог рухнуть в марте, когда Москву и область атаковали дроны. Возможно, он служил приманкой для российской ПВО, отвлекая внимание от настоящих целей.