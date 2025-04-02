Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 11:49

Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесополосе московского посёлка

Mash: В московском посёлке Круги обнаружили самодельный БПЛА из фанеры и бутылки

Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесополосе московского посёлка. Обложка © Telegram / Mash

Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесополосе московского посёлка. Обложка © Telegram / Mash

В лесополосе посёлка Круги под Москвой лесники наткнулись на самодельный беспилотник, собранный из фанеры и пластиковой бутылки. К конструкции на скотч примотан электродвигатель с аккумулятором, сообщает Mash.

Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесополосе московского посёлка. Фото © Telegram / Mash

Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесополосе московского посёлка. Фото © Telegram / Mash

Вероятно, создатель аппарата проверял его грузоподъёмность, подвесив бутылку с водой в переднюю часть — как имитацию боевой нагрузки. Есть версия, что этот кустарный БПЛА мог рухнуть в марте, когда Москву и область атаковали дроны. Возможно, он служил приманкой для российской ПВО, отвлекая внимание от настоящих целей.

Появилось видео с моментом прилёта украинского БПЛА по многоэтажке в Таганроге
Появилось видео с моментом прилёта украинского БПЛА по многоэтажке в Таганроге

Напомним, что 13 марта беспилотники ВСУ также пытались атаковать Москву. К счастью, дроны удалось уничтожить на подлёте к российской столице. Обломки некоторых из них упали на многоэтажки.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar