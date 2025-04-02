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Регион
1 апреля, 21:22

Появилось видео с моментом прилёта украинского БПЛА по многоэтажке в Таганроге

SHOT опубликовал видео с моментом взрыва украинского дрона в Таганроге

Момент падения украинского дрона на многоквартирный дом на улице Лизы Чайкиной в Таганроге попал на видео. Кадры публикует SHOT.

Момент падения беспилотника. Видео © Telegram / SHOT

Два человека ранены в Таганроге после атаки БПЛА, в городе введён режим ЧС
Два человека ранены в Таганроге после атаки БПЛА, в городе введён режим ЧС

Напомним, что украинские беспилотники атаковали Таганрог поздним вечером 1 апреля. Дроны повредили две многоэтажки и ранили двоих человек. В одном из дворов начался пожар. В городе введён режим ЧС.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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