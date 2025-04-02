Появилось видео с моментом прилёта украинского БПЛА по многоэтажке в Таганроге
SHOT опубликовал видео с моментом взрыва украинского дрона в Таганроге
Момент падения украинского дрона на многоквартирный дом на улице Лизы Чайкиной в Таганроге попал на видео. Кадры публикует SHOT.
Момент падения беспилотника. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что украинские беспилотники атаковали Таганрог поздним вечером 1 апреля. Дроны повредили две многоэтажки и ранили двоих человек. В одном из дворов начался пожар. В городе введён режим ЧС.
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Telegram / SHOT