Новости СВО. Освобождены Лобковое и Весёлое, ВСУ выбили из Александрополя, ЦРУ раскрыло оружейный бизнес на Украине, 3 апреля Армия России продвинулась в Запорожской и Сумской областях, ВСУ выбиты из части Торецка, американские спецслужбы рассказали, почему вооружение не доходит до подразделений ВСУ, — дайджест Life.ru. 2 апреля, 21:07 Работа расчёта РСЗО «Град» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 3 апреля

В Курской области за последние сутки ликвидировано до 150 боевиков ВСУ. Вместе с ними уничтожено два пункта управления беспилотниками. Появились сообщения об освобождении села Гуево, но они оказались преждевременными. В группировке «Север» пояснили, что бои ещё продолжаются и в это же время идёт эвакуация мирного населения из этого населённого пункта.

— В Гуево, Горнали, Олешне и лесополосах на границе они сейчас упираются не потому, что хотят остаться в Курской области. Просто они перешли к оборонительным действиям на Сумском направлении. Это их первая линия, — объяснил военкор Александр Коц причину нахождения ВСУ на нашей территории.

Сумская область, 3 апреля

В Сумской области, куда российские войска зашли после освобождения большей части Суджанского района, развивается наступление. Здесь стоит ожидать успеха в районе Басовки.

— Из Басовки попытались сбежать несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты, по которым было нанесено комплексное огневое поражение. Противник с потерями продолжает отступать из населённого пункта, — сообщили силовики.

В этом же районе ВСУ попытались контратаковать, но потеряли бронетехнику и две штурмовые группы, а вот у Журавки, находящейся вблизи государственной границы, в неудачное наступление сходили колумбийские наёмники — они были ликвидированы.

Запорожская область, 3 апреля

Карта СВО 3 апреля 2025 года. Российская армия взяла под контроль Лобковое в Запорожской области. Фото © Telegram / divgen

Появляются сообщения о взятии российскими войсками села Лобковое Запорожской области. Таким образом, мы видим, что наши военные продвигаются к Каменскому, откуда прямая дорога на Запорожье.

Информацию об освобождении подтверждает канал «Дневник десантника», но есть нюанс. Остаётся проблемой наличие войск противника вблизи населённого пункта. Возможно, что он предпримет попытку отбить село.

Донецкая Народная Республика, 3 апреля

В Торецке, куда ещё недавно Киев бросал свежие силы, зачищены от украинских сил микрорайоны Забалка и Химколонка. Одной из причин успеха наших войск называют блокирование путей подвоза вооружения и личного состава. Проблемой остаются БПЛА. В Константиновском районе бойцы ВС РФ освободили Александрополь.

Карта СВО 3 апреля 2025 года. В Дзержинске ВС РФ делают успехи. Фото © Telegram / divgen

В Часовом Яре обстановка остаётся напряжённой. Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщает, что подразделения ВДВ достигают окраин микрорайона Западный посёлок. Бои идут и в других местах города.

— Большая часть города находится под контролем наших войск. Несколько дней назад противник попытался контратаковать. Под прикрытием тумана и дождя на танках и ББМ намеревался скрытно подойти, но их передвижения выявили и нанесли по ним удар, — рассказали авторы канала.

В этом же городе произошла ещё одна трогательная история, доказывающая лояльность местного населения к России. Пенсионерка обнаружила в подвале дома двух раненых бойцов и оказала им помощь. Позже женщина была эвакуирована и уже получила российское гражданство.

Как на Украине торгуют западным оружием

Американский писатель и подкастер Брайан Каллен, ссылаясь на собственные источники в ЦРУ, рассказал о судьбе оружия, которое попадает из западных стран на Украину. По его словам, часть оказывается на складах криминальных авторитетов, которые затем продают его на фронт.

— Грузы уже заранее распределены. Кем? Людьми, которые контролируют разные регионы Украины, — местными авторитетами. И знаете, куда это всё едет? Прямиком на их склады. Именно так — сначала всё оказывается на складах. А потом уже фронту «предоставляется возможность» это купить, — заявил Каллен.

Он утверждает, что в первую очередь вооружение получают не те, кому оно нужно, а те, кто проявил лояльность к Владимиру Зеленскому. Каллен отметил, что об этом знают в ЦРУ.

Авторы Даниил Черных