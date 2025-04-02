«Север» заявил, что наши парни выбивают ВСУ из курского села Гуево
Группировка войск «Север» заявила, что в Гуево Курской области продолжаются бои
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В селе Гуево в курском приграничье продолжаются ожесточённые боевые действия, об этом заявили в группировке войск «Север».
ВС РФ действительно сейчас выбивают врага из населённого пункта, одновременно идёт эвакуация гражданского населения. О полном взятии села пока говорить рано, отметили в «Севере», добавив, что освобождение всего Суджанского приграничья уже близко.
Напомним, ранее SHOT сообщил об освобождении Гуево в Курской области, это предпоследний крупный населённый пункт Суджанского района, который оставался под контролем ВСУ. Кстати, в конце марта украинцы перебросили основные силы к Гуево.