В селе Гуево в курском приграничье продолжаются ожесточённые боевые действия, об этом заявили в группировке войск «Север».

ВС РФ действительно сейчас выбивают врага из населённого пункта, одновременно идёт эвакуация гражданского населения. О полном взятии села пока говорить рано, отметили в «Севере», добавив, что освобождение всего Суджанского приграничья уже близко.