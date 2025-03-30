ВСУ перебрасывают основные силы к населённому пункту Гуево в Курской области. Как сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», командование Украины перебрасывает туда всё доступное вооружение.

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией всё, что может», — приводит комментарий офицера агентство РИА «Новости».

Он также добавил, что украинские власти цепляются за каждую позицию, чтобы «сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области».