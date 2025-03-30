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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 марта, 01:00

ВСУ стягивают к приграничному селу в Курской области всё, что могут, заявил офицер

Офицер группировки «Север»: ВСУ стягивают к курскому селу Гуево всё, что могут

ВСУ перебрасывают основные силы к населённому пункту Гуево в Курской области. Как сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», командование Украины перебрасывает туда всё доступное вооружение.

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией всё, что может»,приводит комментарий офицера агентство РИА «Новости».

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Он также добавил, что украинские власти цепляются за каждую позицию, чтобы «сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области».

Напомним, 29 марта российские войска блокировали спецподразделения ВСУ в Гуево, не давая им возможности отступить в Сумскую область. Бои за село продолжаются. Украинские военнослужащие получили приказ максимально долго удерживать позиции противников, а затем отступить, используя лесные маршруты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Лия Мурадьян
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