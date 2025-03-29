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Регион
29 марта, 14:18

Армия России отрезала ВСУ пути бегства из Гуево на Украину и перемалывает в «мясорубке»

ТАСС: ВС РФ перемалывают ВСУ в курском Гуево, не давая боевикам отступать

Shuttertock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Shuttertock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские солдаты разносят спецподразделения ВСУ в населённом пункте Гуево Курской области, не давая им отступать в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Бои за село Гуево всё ещё продолжаются. ВСУ получили приказ как можно дольше удерживать там ВС РФ, а затем отступить в Сумскую область через лес. Однако Российская армия осведомлена об этих планах, из-за чего такой побег становится крайне смертоносным для украинских солдат.

Выбитые из-под Курска бойцы ВСУ любезно оставили ВС РФ целый арсенал гранатомётов NLAW
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Ранее молодой украинский военнослужащий записал родителям тяжёлое видео из окружённого российскими войсками села Гуево. Он попрощался с ними в конце ролика, сказав, что подразделения ВСУ российские войска там просто перебьют.

Владимир Озеров
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