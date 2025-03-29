Армия России отрезала ВСУ пути бегства из Гуево на Украину и перемалывает в «мясорубке»

Российские солдаты разносят спецподразделения ВСУ в населённом пункте Гуево Курской области, не давая им отступать в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.



Бои за село Гуево всё ещё продолжаются. ВСУ получили приказ как можно дольше удерживать там ВС РФ, а затем отступить в Сумскую область через лес. Однако Российская армия осведомлена об этих планах, из-за чего такой побег становится крайне смертоносным для украинских солдат.