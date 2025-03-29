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Регион
29 марта, 09:38

Выбитые из-под Курска бойцы ВСУ любезно оставили ВС РФ целый арсенал гранатомётов NLAW

Бойцы ГРВ «Север» ВС РФ захватили арсенал гранатомётов NLAW в Гуево под Курском

Бойцы штурмового подразделения 22-го мотострелкового полка Армии России группы войск (ГРВ) «Север» захватили арсенал боеспоспобных противотанковых гранатомётов NLAW шведско-британского производства в селе Гуево Курской области. Об этом рассказал один из офицеров северной группировки.

«Штурмовиками 22-го мотострелкового полка на отбитых у ВСУ под Гуево позициях захвачен значительный арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатомётов NLAW»,приводит слова военнослужащего РИА «Новости».

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поделился прогнозом о том, как скоро ВС РФ окончательно вытеснят противника из курского приграничья. Он отметил, что Армии России осталось выбить ВСУ из трёх последних населённых пунктов в регионе.

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Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Юрий Лысенко
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