ВС РФ освободили Гуево в Курской области. По данным SHOT, наши парни заняли всю территорию села, и теперь под контролем ВСУ остаётся только один крупный населённый пункт Суджанского района.

Сейчас идёт зачистка села и одновременно эвакуация мирного населения. Работают военнослужащие 137-го полка, а также из 810-й, 155-й и 2-й бригад.

Только за минувшие сутки в Гуево было уничтожено более 40 солдат ВСУ. Уцелевшие бойцы противника пытаются закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря, который находится южнее Гуево. По ним активно работает артиллерия и авиация.

Примерно в 5,5 км от Гуево, в районе села Горналь, наблюдается скопление живой силы противника, а также до 15 единиц тяжёлой техники. Горналь — последний крупный населённый пункт Курской области, который осталось освободить от ВСУ.