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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 апреля, 08:41

Российские войска освободили Гуево, под контролем ВСУ осталось всего одно курское село

Российские войска освободили село Гуево в Курской области

Фото © Минобороны России

Фото © Минобороны России

ВС РФ освободили Гуево в Курской области. По данным SHOT, наши парни заняли всю территорию села, и теперь под контролем ВСУ остаётся только один крупный населённый пункт Суджанского района.

Сейчас идёт зачистка села и одновременно эвакуация мирного населения. Работают военнослужащие 137-го полка, а также из 810-й, 155-й и 2-й бригад.

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Только за минувшие сутки в Гуево было уничтожено более 40 солдат ВСУ. Уцелевшие бойцы противника пытаются закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря, который находится южнее Гуево. По ним активно работает артиллерия и авиация.

Примерно в 5,5 км от Гуево, в районе села Горналь, наблюдается скопление живой силы противника, а также до 15 единиц тяжёлой техники. Горналь — последний крупный населённый пункт Курской области, который осталось освободить от ВСУ.

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Кстати, в конце марта ВСУ перебросили основные силы к населённому пункту Гуево в Курской области. Как сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», командование Украины решило отправить туда всё доступное вооружение. Как видно, эти меры противнику никак не помогли.

Александра Вишнякова
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